В Москве появился самый большой в России экран для создания спецэффектов

На площадке "Москино" появился самый большой в России экран для создания спецэффектов.

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Вчера в Москве прошла презентация нового сезона Московского кинокластера. Руководитель Департамента культуры Москвы Алексей Фурсин рассказал в своем выступлении о том, что почти 90% кинокомпаний России сосредоточены в Москве, а по экспертной оценке средняя загрузка киносъемочных площадок в столице составляет 96%.

Напомним, что "РГ" не раз рассказывала о кинопарке "Москино", площадь которого 180 гектаров. Он включает в себя 24 натурные декорации, 6 объектов инфраструктуры (гостиница, образовательный центр и многое другое) и 4 павильона. На данный момент, как пишет по итогам вчерашнего события индустриальное издание "Бюллетень кинопрокатчика", в кинопарке уже забронировано около 500 смен.

В планах на 2025 год - построить не менее 10 новых натурных декораций (в том числе - "Уездный европейский город", "Москва времен конструктивизма" и "Современная Москва"). Планируется, что к 2030 году площадь кинопарка составит 1100 га и будет включать 70 натурных площадок.

Кинозавод Москино (МЕТМАШ), территория которого составляет 17,9 гектаров включает в себя павильоны с возможностью застройки декораций, уже декорированные павильоны, центр технологий и инноваций и студию графики и постпродакшна. Через несколько месяцев будет закончен капитальный ремонт шести строений. Туда войдут - офис кинокластера "МЕТМАШ", съемочный комплекс, музей кинотехники, центр технологий и инноваций, студия графики и постпродакшна и съемочный комплекс. Также в этом году будет открыто большое пространство размером более 24,4 тысяч квадратных метров - в частности, оно будет трансформироваться в фиджитал-арену.

Глава Департамента культуры Москвы заметил, что в работе сейчас находится и павильон для подводных съемок, о котором давно мечтали многие кинематографисты. Его глубина - 9 метров.

26 марта же была открыта Студия виртуального продакшна Кинозавода МЕТМАШ, сделанная совместно со студией виртуального продакшна XOVP. Это первая на рынке отечественного кинопроизводства застройка дугообразного сетапа из LED-экранов на 210 градусов.

В режиме реального времени была снята однокадровая экшн-сцена с пиротехническими и каскадерскими фрагментами в формате совмещения шоу и съемочного процесса. Представители киноиндустрии в моменте наблюдали как съемку, арена которой находится в разрушенном Париже будущего, так и готовый кадр.

Конфигурация из LED-экранов, застроенная в павильоне, получила название "шайба". Площадь экранов составляет более 300 метров (длина дуги 40 метров, высота - 8 метров, потолочный экран длиной 11 метров). Конфигурация оснащена поворотным кругом, который в паре с контентом на экране позволяет максимально оптимизировать время перестановки кадра. Система трекинга, установленная в павильоне, позволяет идентифицировать камеру в виртуальном пространстве и достигать правильного эффекта параллакс.

Экшн-сцены предполагают не только трюки и перестрелку, но и погони. По сюжету в момент погони герои перемещаются на другую арену: в смежный павильон XOVP, специально застроенный для съемок игровых сцен проездов в автомобилях и иных видах транспорта. Гости смогли оценить в действии специальный комплекс для реализации сцен погонь и игровых сцен проездов.

В финале мероприятия состоялась торжественная церемония подписания соглашений между Департаментом культуры и партнерами - Институтом развития интернета и Российским институтом театрального искусства - ГИТИС.