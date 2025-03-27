Выяснилось, зачем москвичи ходят в театр

Жители Москвы ходят в театр ради новых впечатлений, вдохновения и бутерброда с рыбой. Об этом говорится в совместном опросе "Москвы 24" и фестиваля "Золотая маска".

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Отмечается, что опрос проводился в период с 19 по 25 марта этого года в социальных сетях. В нем приняли участие около пяти тысяч человек.

Так, стало известно, что 41% респондентов посещают театры для того, чтобы получить новые впечатления, 33% — приобщиться к искусству и получить вдохновение, 17% — развлечься и отдохнуть, 5% — культурная традиция семьи, 1% — посещают театр, так как это модно.

Кроме того, выяснилось, что для 45% опрошенных москвичей при выборе театра важны актера, для 19% — репутация культурного центра, 18% ориентируются на рекомендации друзей и 9% на коллег.

Наиболее популярными для москвичей являются драмтеатры, который выбрали 67% респондентов, музыкальные театры — 22%, независимые и любительские театры — 4% и 3% соответственно, экспериментальные площадки и кукольные театры — по 2%.