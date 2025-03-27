Лауреатов специальной премии «Золотая Маска» объявили в Большом театре

В Бетховенском зале Государственного академического Большого театра (ГАБТ) России прошла церемония награждения победителей Национальной театральной премии «Золотая Маска», передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».

«Я очень рад приветствовать наших дорогих лауреатов на вручении этой замечательной премии, которая уже на протяжении 30 лет является главной национальной премией страны. Я вот посмотрел по геолокации, и рядом с Большим театром находится Малый театр, где служил Михаил Семенович Щепкин. Мы знаем, какой это был темпераментный человек: он любил и понимал смысл артистической деятельности. И Михаил Семенович когда-то сказал: «Театр – это истинный храм искусства, поэтому в театр приходят не работать, а служить», – сказал на церемонии награждения президент Национальной театральной премии «Золотая Маска», народный артист РФ Владимир Машков.

Премию «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства» получил народный артист РСФСР, художественный руководитель «Мастерской «12» Никита Михалков, которого песней поздравила народная артистка РСФСР Людмила Максакова.

«Я честно вам скажу: я меньше всех других здесь сидящих и несидящих достоин этой премии. Но я понимаю, что будет кокетливо отказываться от этой премии, потому что есть вещи знаковые, которые, на мой взгляд, определяют вектор, который начинает вызревать в нашей стране. <…> Сегодня мне вручают эту премию, а именно 30 лет назад, именно в этот день, я получил премию «Оскар». Вот так совпало», – подчеркнул Михалков.

Среди других лауреатов премии – художественный руководитель Московского театра «У Никитских ворот» Марк Розовский, актриса Московского театра «Современник» Марина Неелова, актриса Московского Художественного академического театра имени Чехова Наталья Тенякова, актер Государственного академического театра имени Моссовета Евгений Стеблов, художественный руководитель и главный режиссер оперной труппы Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Александр Титель, художественный руководитель Государственного Камерного музыкального театра «Санктъ-Петербургъ Опера» Юрий Александров.

Помимо представителей драматического театра и кино, наградой отметили деятельность солистки Ивановского музыкального тетра Ирины Ситновой, художника театра и кино Бориса Бланка, художника-сценографа Александра Орлова, актера театра кукол, педагога, ведущего мастера сцена Башкирского театра кукол Айрата Ахметшина. Специальная премия присуждена Владимиру Уварову – директору и художественному руководителю Академического русского драматического театра имени Вахтангова.

За поддержку театрального искусства России награду получили руководители регионов, которые активно способствуют осуществлению новых, значимых проектов и начинаний. Лауреатами этой специальной премии признаны губернаторы Севастополя и Приморского края Михаил Развожаев и Олег Кожемяко.