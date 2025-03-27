Синоптик рассказал, когда в Москве будет солнечно и тепло

Текущая неделя началась в Москве пасмурно и туманно, однако скоро это изменится. Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал, какая погода ждет жителей столичного региона в ближайшее время.

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По его данным, 27 марта прогнозируют около 10 градусов тепла, пройдет небольшой дождь.

— Дождик нужен и огородникам, и сельскому хозяйству. Ну и, наверное, чтобы почище был город после зимы, — отметил синоптик.

Природа перестраивается на весенний лад, дальше погода будет становиться все теплее и солнечнее. Варакин уточнил, что 29–30 марта воздух прогреется до 11–14 градусов, будет большой суточный ход. На почве возможны слабые заморозки.

— Март будет самым теплым почти за 50 лет инструментальных наблюдений, — сообщил он.

Синоптик уточнил, что, по предварительным прогнозам, первые пять дней апреля будет стоять теплая погода, температура превысит климатическую норму.

— Фронтальные зоны уйдут. Дальше будет солнышко пробиваться. Выходные, думаю, будут прекрасные, — заявил начальник ситуационного центра Росгидромета в беседе с «Радио 1».

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Москве началась «автомобильная» весна и водители могут менять зимнюю резину на летнюю.