Более 15 образовательных объектов построят в НАО

В Новомосковском административном округе (НАО) строятся 12 новых школ и шесть образовательных комплексов, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

© stroi.mos.ru

По словам вице-мэра, строительство ведется за счет бюджетных и внебюджетных средств. Девелоперы возводят 15 объектов. Общая площадь всех 18 образовательных учреждений составит порядка 400 тысяч квадратных метров, указал он.

"В них будет создано более 20 тысяч школьных и около 2,1 тысячи дошкольных мест. После завершения строительства все объекты будут переданы городу", – добавил Ефимов.

Крупный образовательный комплекс на 1 575 мест в Щербинке появится в рамках возведения ЖК "Остафьево", рассказал глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Он отметил, что в здании площадью свыше 26 тысяч "квадратов" разместится трехэтажный детский сад на 200 воспитанников и четырехэтажная школа на 1 375 учеников. Более того, в районе Внуково строится школа на 2,1 тысячи учащихся, ее площадь превысит 30 тысяч "квадратов".

Овчинский подчеркнул, что в рамках строительства застройщики благоустраивают прилегающую к объектам территорию. Там появятся школьные стадионы и площадки для занятий физкультурой и активных игр.

Суммарно на строительных площадках инспекторы Мосгосстройнадзора провели 105 выездных проверок, подчеркнул председатель комитета Антон Слободчиков. Специалисты оценивали качество работ и применяемых материалов.

Между тем в СЗАО возводятся 15 образовательных учреждений, рассказал ранее Сергей Собянин. Пять объектов строятся на Волоколамском шоссе, в районе Покровское-Стрешнево.

Два учебных корпуса появятся в Куркине – на Соколово-Мещерской и Юровской улицах. В Митине будет детсад, а в Щукине – учебный комплекс для школьников и малышей.