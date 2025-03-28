Москвичам пообещали сухую и теплую погоду на выходных

Погода в столичном регионе в предстоящие выходные будет сухой и теплой, но с переменной облачностью и довольно прохладными ночами. Об этом MIR24.TV 28 марта рассказал руководитель Прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

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По его словам, ночью в Москве столбики термометров покажут +4 градуса, по области — +1…+2 градуса. В дневные часы установится +12…+14 градусов. Будет дуть восточный и юго-восточный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду.

«Выходные будут без осадков, температура в субботу и воскресенье днем как в середине апреля», — сказал Шувалов.

Вместе с тем синоптик отметил, что автомобилистам не стоит спешить менять зимнюю резину на летнюю, поскольку «в районе 2-3 апреля еще ожидается похолодание» и снег.

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