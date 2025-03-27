Собянин: за 5 лет Некрасовской линией метро воспользовались более 200 млн раз

Пассажиры московского метрополитена воспользовались Некрасовской линией уже более 200 миллионов раз. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале.

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Розовую ветку запустили пять лет назад. Причем ее полный запуск стал для москвичей одним из самых ожидаемых событий последнего десятилетия.

По словам мэра, в 2011 году транспортная ситуация в юго-восточной части города была напряженной. В то время активно велась застройка районов, и Таганско-Краснопресненская линия уже не могла справиться с возросшим пассажиропотоком.

"Войти в вагон фиолетовой ветки в час пик стало непростой задачей", – пояснил он.

Для решения этой проблемы власти города приняли решение о введении новой линии. Позднее появилась пересадка на БКЛ, а также ввели МЦД-3. Розовая ветка проходит через районы Некрасовка, Косино-Ухтомский, Выхино-Жулебино, Рязанский и Нижегородский.

Градоначальник подчеркнул, что Некрасовская линия стала первой, при строительстве которой использовался 10-метровый тоннелепроходческий комплекс, где на всех станциях установлены лифты. Кроме того, ее цвет станций был выбран самими жителями столицы.

"Для обслуживания Некрасовской линии мы построили электродепо "Руднево" – с корпусом для ремонта и камерой для мойки составов", – напомнил Собянин.

Также мэр отметил связавший Некрасовскую и Большую кольцевую линии, а также МЦК и МЦД-4 городской вокзал Нижегородская. Он уточнил, что постройка стала одной из крупнейших в мегаполисе.

Кроме того, в районе Некрасовка появились новые общественные пространства. В частности, был создан парк на месте бывшего пустыря, добавил он.

Тем временем в центре Москвы полным ходом идет строительство первой за 70 лет станции Кольцевой линии метро – "Достоевская". Из-за плотной городской застройки и действующих коммуникаций станцию возводят горным способом, практически вручную, с минимальным использованием техники.

Строители работают на глубине 40 метров, прорубая тоннели в сложных гидрогеологических условиях. Как отметил главный инженер подрядчика Дмитрий Зайцев, грунтовые воды – одна из главных трудностей. Тем не менее, работы идут по графику.