В новом учебном году в Москве после модернизации откроется 51 школа

Еще 51 столичная школа откроется после модернизации в новом учебном году. В рамках проекта "Моя школа" старые здания превращают в комфортные, многофункциональные и безопасные пространства для учебы и творчества. Например, актовые залы становятся атриумами, которые можно использовать как лектории, театры или конференц-залы.

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На одной из таких площадок, расположенных в обновленной школе № 1190, прошел мастер-класс по актерскому мастерству для школьников - участников проекта "Содружество школьных театров".

Занятие провел певец и актер Дмитрий Бикбаев. Он научил детей правильно взаимодействовать с партнерами на сцене, а также рассказал о важности эмоций, интонации и зрительного контакта.

"Не может не радовать та тенденция, которая сейчас активно в нашем городе развивается. Это, конечно, возникновение новых школьных театров. И это не просто помещения, в которых ребята занимаются театральным мастерством, а абсолютно приспособленные зрительные залы с потрясающим светом и звуком. И, конечно, в такой атмосфере заниматься творчеством намного интереснее, как мне кажется. И это стимулирует, я думаю, и школьные театры к тому, чтобы постановки были интереснее, насыщеннее, сложнее", - отметил певец и актер Дмитрий Бикбаев.

В атриумах создают условия для проведения презентаций, показов, концертов и спектаклей. Так, прожекторы позволяют выстроить правильное освещение во время постановок. Акустические панели снижают уровень шума, уменьшают эхо и создают более четкое и разборчивое звучание, а жалюзи помогают регулировать уровень естественного света.

"Очень благодарна за то, что нам открыли такую прекрасную школу с пространством, которое позволяет проводить театральные вечера и спектакли. Эта сцена не похожа на обычную нам привычную, какие существуют в школах. Атриум с его невероятным световым пространством расширил возможности нашей театральной студии. Это наша гордость, и мы рады, что такое место есть в нашей школе", - рассказала Елена Аниканова, директор школы № 1190.

С 2017 года в школе № 1190 работает театральная студия "Жар-птица". В ней состоят 120 учеников 1-11-х классов. С момента создания школьного театра ребята поставили 14 уникальных спектаклей - от музыкальных сказок до исторических постановок. Неоднократно ребята становились победителями и призерами городского конкурса "Живая сцена".

"Давно, еще семь лет назад, наша классная руководительница зашла к нам в класс и объявила о наборе в театральную студию. Я решила попробовать. И так получилось, что театр стал неотъемлемой частью моей жизни", - поделилась ученица школы № 1190 Злата Ким.

Программа Мэра Москвы "Моя школа" стартовала в 2024 году. В рамках проекта модернизировали уже четыре здания. Так, открыли школу № 281 на северо-востоке, школу № 1190 на северо-западе, школу № 1514 на юго-западе и школу № 37 на западе города. Сейчас работы продолжаются в 51-м здании, которые откроются в следующем учебном году. В дальнейшем в столице планируется обновлять до 100 школ ежегодно.

Проект "Содружество школьных театров" запустили в 2023 году, он объединяет детские и молодежные театры, созданные в образовательных организациях столицы. Сейчас в его состав входят более 780 творческих коллективов, в которых состоят свыше 22 тысяч столичных школьников и студентов колледжей, а также более тысячи педагогов. За 2024 год юные артисты поставили 745 спектаклей и провели свыше 1,5 тысячи показов - их посетили более 30 тысяч человек.