В Москву пришла «автомобильная» весна

В Москве наступила «автомобильная» весна. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

По словам синоптика, с четверга, 27 марта, среднесуточная температура будет составлять более +5 градусов. Уже сейчас автомобилисты могут менять зимнюю авторезину на летнюю, добавил Тишковец. Он отметил, что сейчас небо на 90% затянуто облаками слоисто-кучевых форм с нижней границей 1000-1500 м. Пока осадков нет, заявил синоптик, отметив, что видимость на дорогах — 13 км.

«В течение дня, в зоне атмосферного фронта окклюзии, облачно, кратковременный дождь – ожидается примерно около 3 литров воды на метр площади, после полудня +6…+9. Ветер южной четверти 3-8 м/с. Показания барометров немного подрастут и составят 748 мм рт. ст.», — подчеркнул Тишковец.

Ранее синоптик центра «Метео» Александр Ильин заявил, что начало апреля будет холодным для жителей Москвы и Московской области. По словам специалиста, в начале апреля в столичном регионе начнется небольшое похолодание. Средняя дневная температура будет варьироваться в пределах плюс 8—13 градусов. Ночная же температура будет опускаться до плюс 2—7 градусов.