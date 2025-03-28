Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве

Желтый уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе из-за тумана, который ожидается в период с 21:00 28 марта до 09:00 29-го числа. Об этом сказано на сайте Гидрометцентра РФ.

Подобный уровень опасности является средним в шкале погодных предупреждений. При этом аналогичный уровень погодной опасности уже вводился в московском регионе в ночь на 28 марта из-за возможного появления тумана.

Гидрометцентр РФ уточняет, что в ночь на 29 марта в столичном регионе прогнозируется переменная облачность без осадков. Температура воздуха составит от минус 1 до плюс 1 градуса в Москве и от минус 3 до плюс 2 градусов в Подмосковье. Днем столбик термометра поднимется в столице до плюс 14 градусов, а по области – до плюс 15 градусов.

В последние дни марта в Москве и Московской области ожидается от 10 до 15 градусов тепла. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд уточнил, что потепление коснется европейской части России, а майская погода будет наблюдаться уже на юге страны. Например, днем в Краснодарском крае столбик термометра поднимется до 25 градусов.