Москва вошла в топ самых экологически чистых регионов страны

Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» опубликовала «Национальный экологический рейтинг» регионов России. По итогам зимы 2024-2025 годов Москва заняла третье место в рейтинге, и ее состояние окружающей среды оценено как благоприятное.

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Сводный экологический индекс города демонстрирует устойчивый рост.

— Состояние атмосферного воздуха в столице улучшается, завершены основные работы по реконструкции очистных сооружений в Южном Бутово, ежегодно запускаются новые электробусные маршруты, модернизируются электроподстанции. Особое внимание в Москве уделяется благоустройству и реабилитации парковых зон: этой зимой завершены работы в части парка «Москворецкий», — рассказал лидер «Зеленого патруля» Андрей Нагибин.

Этот рейтинг составляется по итогам каждого сезона и формируется на основе трех индексов: природоохранного, промышленно-экологического и социально-экологического. Каждый из них рассчитывается на основе семи индикаторов. Эксперты присваивают или отнимают баллы в зависимости от изменений в экологической ситуации региона.

Оценка по 100-балльной шкале рассчитывается с помощью специальной математической модели. Это позволяет получить объективную картину состояния экологии в каждом регионе, которая оперативно отражает изменения в экологической ситуации, передает «Московская газета».

18 марта в Москве прошла конференция на тему «Тенденции развития парков отдыха и развлечений в России». Организатором мероприятия выступила Российская ассоциация парков и производителей аттракционов.