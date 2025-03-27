В Музее космонавтики ученые и эксперты проведут лекции

Новый цикл лекций, в том числе посвященных памятным дням, знаковым персоналиям отечественной космонавтики и актуальным событиям в мире покорения космоса, стартует в Музее космонавтики в Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе учреждения.

"Лекторами станут известные ученые, популяризаторы науки, представители госкорпорации "Роскосмос", Института медико-биологических проблем РАН, Института физики Земли и других научных и технических институтов. Старт новому циклу лекций [29 марта] даст Руслан Жостков, старший научный сотрудник Института физики Земли РАН. Ученый расскажет о селенофизике - науке о свойствах Луны, почему человечество снова осваивает этот естественный спутник, какие существуют современные исследования лунной поверхности, напомнит о взаимовлиянии Луны и Земли на человека и на космические объекты вокруг них", - рассказали в пресс-службе.

Также 29 марта вместе с астрономами посетители узнают происхождение названий созвездий, историю открытий и исследований больших и малых звезд.

В день акции "Московская музейная неделя" учреждение продолжит традиционный цикл бесплатных встреч с популяризаторами науки. Каждый третий четверг месяца заведующий кафедрой астрономии и преподаватель кафедры физики АПО Алексей Лужнов поговорит с гостями о зодиакальных созвездиях, карте звездного неба, расскажет основные мифы и легенды, а также поделится опытом по наблюдению Солнца с помощью виртуального звездного неба.

Кроме того, музей анонсирует новые экскурсионные программы, впервые будет задействован купольный планетарий музея, в котором участники увидят фильм об устройстве Вселенной.