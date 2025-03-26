Более 100 транспортных тоннелей промоют в Москве после зимнего сезона

Более 100 транспортных тоннелей очистят после зимнего сезона. Все работы завершат в срок — до конца апреля.

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Об этом сообщает пресс-служба Городского хозяйства Москвы.

— Запланированы масштабные мероприятия по промывке более 100 транспортных тоннелей, в том числе таких крупных как Северо-Западный, Лефортовский, Волоколамский и Гагаринский, Новокутузовского тоннельного комплекса. Во время работ будут поочередно перекрывать по одной крайней полосе движения транспорта, — рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Специалисты промоют парапеты и стены инженерных сооружений с использованием аппаратов высокого давления и специальных растворов, очистят дренажные системы, а также приведут в порядок смотровые и сточные колодцы водосточной сети. Для очистки стен задействуют тоннелемоечные машины со щетками, а также поливомоечную технику.

Промывка проводится только в ночное время с 22:00 до 6:00 или в выходные дни при положительной температуре воздуха, передает Telegram-канал Городского хозяйства.

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к работам по замене асфальтового покрытия дорог. Сообщается, что в этом году дорожное полотно обновят на участках Садового кольца, в том числе Новинском и Зубовском бульварах, 1-й Тверской-Ямской улице, Котельнической набережной, ряде вылетных магистралей.