Москвичам пообещали аномальное тепло

Температура в Москве на этой неделе будет на четыре-шесть градусов превышать климатическую норму для этого периода.

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Теплую погоду жителям столицы пообещал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с ТАСС.

«Температура будет на четыре-шесть градусов выше нормы в Москве в течение этой недели. Но тип погоды совершенно другой, другой ее весенний лик, температура действительно очень высокая, апрельская. И в течение всей этой недели ночные температуры положительные, что не часто бывает, фактически до конца месяца, можно так говорить», — поделился информацией специалист.

По его словам, в ближайшие дни в ночные часы значения термометров будут находиться в диапазоне от плюс двух до плюс шести градусов, а в дневные — плюс 8-10 градусов, по Подмосковью — плюс 10-12 градусов. Вильфанд также указал, что суточный разброс температур будет незначительным.

До пятницы, 28 марта, местами вероятен небольшой дождь, однако в четверг, 27 марта, вероятность осадков повысится. Эксперт отметил, что в столице выпадет два-три миллиметра дождя. Облачная погода будет наблюдать до пятницы, а во второй половине дня прогнозируются прояснения.

Накануне синоптик Александр Ильин заявил, что дожди в Москве продолжат идти до конца недели, но к выходным их интенсивность снизится. При этом, добавил он, в начале апреля стоит ждать более сильных осадков.