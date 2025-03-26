В 12 районах столицы появятся новые остановки

С 29 марта в столице появится 11 новых остановок. Благодаря этому скорректируют семь маршрутов автобусов и электробусов.

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Транспорт станет подъезжать ближе к жилым домам, станциям метро, Московского центрального кольца, Московских центральных диаметров (МЦД) и социальным объектам.

«По поручению Сергея Собянина мы размещаем остановочные пункты рядом с жилой застройкой, социальными объектами, станциями рельсового каркаса и местами притяжения. С 29 марта добавим 11 новых остановок в 12 районах столицы, на них будут останавливаться автобусы и электробусы 22 маршрутов. Продолжим развивать сеть маршрутов наземного транспорта и вводить новые остановки там, где это необходимо», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Где появятся новые остановки

Новые остановки появятся на следующих маршрутах:

— маршруты № 16 и 32к в Зеленограде продлят до остановки «Середниковская улица»;

— добавят остановку у станции метро «Бибирево» на улице Пришвина для автобусов маршрута № 284. Они будут останавливаться там же, где автобусы № 282, 353, 503, 587, 618, 705, 771 и Н9;

— появятся остановки у станции метро «Тимирязевская» — автобусы № 519, 539 и С532 будут подъезжать ближе к выходу № 5 из метро;

— маршруты № 764 и С768 продлят до новой остановки у станции Курьяново МЦД-2. При этом маршрут № 646 начнет работать под новым номером — № 764. Жителям Марьина будет удобнее добираться до МЦД;

— добавят остановку «Северный бульвар, 6» для маршрутов № 23, 380 и М54 при движении в сторону станции метро «Отрадное». Вместо остановки «Стоматологическая поликлиника» жители будут пользоваться новой остановкой;

— добавят остановку «Яковлевское» в центре одноименного поселения для маршрутов № 868, 1002 и С117. Старая остановка «Яковлевское» на Дорожной улице получит новое название «Дорожная улица»;

— для маршрутов № 153, 553, Е12, М16 и Н11 добавят остановки у выходов № 7 и 8 со станции метро «Новаторская».

Кроме того, появятся новые встречные остановки:

— «Институт эпидемиологии» — у маршрута № 570;

— «Поворот на Вороново» — у маршрута № 1004;

— «Метро “Университет дружбы народов”» — у маршрута С976.

Где уже появились новые остановки

С начала года в столице появилось около 40 новых остановок более чем на 70 маршрутах автобусов и электробусов. В целом прошедшей зимой скорректировали и улучшили более 50 маршрутов, а также добавили новые остановки наземного транспорта. Благодаря этому автобусы и электробусы стали ближе подъезжать к важным социальным и транспортным объектам.

С 18 января ввели 14 новых остановок на следующих маршрутах:

— № 357, 359, 362, 400, 851, 865, 865к в СЗАО;

— № 911а, 889 в ТиНАО;

— № 512 в СВАО;

— № 838, 887, 864, С797, С827 в ЮАО.

1 февраля ввели 10 остановок в разных округах:

— на маршрутах № 188, 172, 769, 262, 639, С17 в ЮЗАО;

— на маршрутах № 438, 624, 690, 695, С679, М6 в ЮВАО;

— на маршруте № 570 в САО;

— на маршрутах № 925, 940, 956, 969, 969к, 998, С949 в ТиНАО;

— на маршруте № 587 в СВАО;

— на маршруте № 732 в ЗАО;

— на маршрутах № 48, 294, 291 в СЗАО;

— на маршрутах Е66, № 265, 78, 975 в ВАО.

С 1 марта ввели девять новых остановок на 24 маршрутах:

— № 324, 358 в СЗАО;

— № 145, 226, 250, 261, 404, 752, 196, 699, 816 и С13 в ЮЗАО;

— № 446, 504 в ТиНАО;

— № 862, 32, 366, 470, 116, С369 в ЗАО;

— № 503, 282, 353, 618 в СВАО.

В соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Москве большое внимание уделяют модернизации социальной и коммунальной инфраструктуры, в том числе увеличению количества удобных маршрутов городского транспорта и обновлению подвижного состава. Кроме того, в рамках нацпроекта Москва приступила к развитию Центрального транспортного узла. Он станет единым контуром с регулярным пригородным железнодорожным транспортом более чем для 30 миллионов жителей 11 регионов России.