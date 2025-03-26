В Москве отказались от станционного проката велосипедов

В Москве завершилась эпоха станционного проката велосипедов - с этого сезона станции можно использовать прежде всего для зарядки электровелосипедов и парковки, а механических байков станет меньше, и они больше не будут привязаны к станциям. То есть взять их теперь и оставить можно будет где угодно.

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Напомню, еще лет 10 назад любители двухколесного транспорта спешили к прокатным станциям, где брали в аренду механические велосипеды. Никаких аккумуляторов и электромоторов не было, знай крути педали. Собственно, с этих велосипедов и началась эра кикшеринга в Москве, когда средства индивидуальной мобильности (СИМ), как их сейчас называют, стали конкурировать с такси и автобусами.

С тех пор многое изменилось, на первое место вышли электросамокаты. Но и проект "Велобайк", запустивший в свое время прокат великов, предлагает в аренду теперь электровелосипеды, не привязанные к станциям. Москвичам нравится: не надо искать свободные слоты, да еще и крутить педали помогает электромотор. "А станции, которые продолжают стоять на улицах города, будут переоборудованы для парковки электровелосипедов 2.0 и других СИМ", - сообщили в городском дептрансе. Подтвердили это пользователям и на страницах "Велобайка" в соцсетях, но предупредили, что в этом сезоне к электровелосипедам планируют добавить электроскутеры, а также не привязанные к станциям взрослые и детские механические велосипеды.

На замену обычным велосипедам приходят электрические - в этом сезоне пользователям проката доступны девять тысяч электробайков

В пресс-службе банка ВТБ, который владеет сервисом "Велобайк", "РГ" подтвердили, что в этом году на смену станционным приходят современные электровелосипеды и другие виды транспорта.

"Городской велопрокат пополнился тремя тысячами электровелосипедов 2.0 новейшей модели 2025 года, всего жителям столицы в этом сезоне доступно 9 тысяч электровелосипедов. Они маневренные, более универсальные, а главное - безопасные. Поездки более комфортные, корзина позволяет перевозить личные вещи, крепление и беспроводное зарядное устройство для телефона уже незаменимы для активной жизни в городе", - считают в компании.

В планах проекта также внедрить возможность отключения ускорения на электровелосипеде - так его можно будет превратить в обычный механический и ехать за счет педалей. Но тут надо учитывать, что электрический велосипед тяжелее обычного, так что ехать будет не так легко. Впрочем, в "Велобайке" говорят, что поездку на электровелосипеде все равно легкой прогулкой не назовешь, поскольку нагрузка на человека есть. "Электромотор помогает вам стартовать и поддерживать скорость, но педали крутите вы сами. Чем активнее работаете ногами - тем быстрее едете! Это значит, что мышцы и сердце получают нагрузку как на обычном велосипеде, но с меньшим утомлением", - подчеркивают в сервисе.

Кстати

Узнать подробности о прокате электровелосипедов можно на сайте "Велобайка": velobike.ru. Там же можно изучить и тарифы. Например, за 179 рублей можно купить месячный доступ с бесплатным стартом - в таком случае минута аренды будет стоить четыре рубля.