Чайки вернулись в Москву после зимовки. По информации руководства национального парка «Лосиный остров», у чаек и других водоплавающих птиц уже начались брачные игры.

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В период размножения самцы и самки исполняют сложные и грациозные танцы: они кружатся, изгибают шеи в элегантных движениях, используя различные позы и жесты, чтобы привлечь внимание партнера и продемонстрировать свою привлекательность, передает агентство городских новостей «Москва».

Многие птицы в связи с аномально теплой погодой возвращаются с юга раньше обычного. Так, орнитологи московского Департамента природопользования и охраны окружающей среды также зафиксировали появление грачей на природных территориях столицы, включая парк «Яуза» и Южное Тушино. Эти птицы традиционно возвращаются в Москву весной после зимовки в южных регионах, однако их массовое возвращение ожидается ближе к апрелю.

Кроме того, в «Лосиный остров» вернулись перелетные скворцы и орлан-белохвост. Также специалисты заметили скворцов в Пресненском районе и Северном Тушине.