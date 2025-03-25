Москвичей предупредили о похолодании в начале апреля

Синоптик центра «Метео» Александр Ильин заявил, что начало апреля будет холодным для жителей Москвы и Московской области. Об этом сообщает «Подмосковье сегодня».

По словам Ильина, в начале апреля в столичном регионе начнется небольшое похолодание. Средняя дневная температура будет варьироваться в пределах +8°C — +13°C. Ночная же температура будет опускаться до +2°C — +7°C.

«Ночью от +2°C до +7°C. В периоды возможного похолодания где-то в середине первой декады может быть до +1°C — +6°C. Первое десятилетие обойдется без влияния факторов или, можно сказать, с небольшими осадками», — рассказал он.

При этом, уже во второй половине апреля начнется заметное потепление — средняя температура может прогреться до +14°C.