Участники студотрядов Москвы смогут освоить 20 рабочих профессий весной
Участники студенческих отрядов Москвы смогут освоить более 20 рабочих профессий весной.
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.
В частности, для студентов будут организованы встречи с представителями Московского отделения Российских студенческих отрядов, а также с работодателями.
Как отметила глава проекта «Молодёжь Москвы» Маргарита Савинкина, программа профобучения с отделением РСО — это возможность получить востребованную профессию и первый практический опыт.
Ранее министр труда, занятости и соцзащиты Татарстана Эльмира Зарипова рассказала о важности целевого обучения.