Участники студотрядов Москвы смогут освоить 20 рабочих профессий весной

Участники студенческих отрядов Москвы смогут освоить более 20 рабочих профессий весной.

© Пресс-служба Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

В частности, для студентов будут организованы встречи с представителями Московского отделения Российских студенческих отрядов, а также с работодателями.

Как отметила глава проекта «Молодёжь Москвы» Маргарита Савинкина, программа профобучения с отделением РСО — это возможность получить востребованную профессию и первый практический опыт.

Ранее министр труда, занятости и соцзащиты Татарстана Эльмира Зарипова рассказала о важности целевого обучения.