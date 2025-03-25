Праздник «Сагаалган» отметят в Москве 27 марта

В Москве в концертном зале гостиничного комплекса «Космос» 27 марта пройдет праздник народов Сибири и Дальнего Востока «Сагаалган». Об этом сообщила пресс-служба департамента национальной политики и межрегиональных связей столицы.

«Сагаалган» неразрывно связан с культурой народов Сибири и Дальнего Востока и символизирует обновление человека и природы. Выступления самобытных творческих коллективов из Бурятии, старинные состязания, конкурсы национальных костюмов, большой хоровод, выставка-ярмарка произведений народного творчества, дегустация национальных блюд – все это яркий и душевный праздник, который проходит в атмосфере тепла», – приводит пресс-служба слова главы ведомства Виталия Сучкова.

В департаменте уточнили, что в фойе концертного зала гостиницы «Космос» гостей праздника будут ждать выставки декоративно-прикладного искусства, мастер-классы, а также соревнования по бурятским народным играм: шагай наадан, боргой наадан и хээр шаалган. Также запланированы дефиле в национальных костюмах, конкурс на лучший наряд, детская программа и выступления артистов из Бурятии и Москвы.