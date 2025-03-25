Роспотребнадзор рассказал о заболеваемости ОРВИ и гриппом в Москве

В Москве во всех возрастных группах отмечается снижение уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом. Об этом сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

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«По итогам 12-й недели в городе Москве эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ стабильная», — проинформировали в ведомстве.

В Роспотребнадзоре добавили, что «эпидемические пороги по совокупному населению не превышены».

До этого завкафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава, доктор медицинских наук Елена Малинникова заявила, что в России началась третья волна заболеваемости ОРВИ и гриппом. По мнению эксперта, россиянам сейчас крайне важно уделить внимание мерам профилактики, особенно тем, кто находится в группе риска.

В Роспотребнадзоре 18 марта сообщали, что в России держится на высоком уровне заболеваемость гриппом и ОРВИ. Так, в неделю регистрируется свыше 1,1 млн случаев, при этом в трети регионов началось снижение заболеваемости. В структуре респираторных вирусов грипп сохраняет лидирующее положение, в частности грипп B и A(H1N1). Среди вирусов негриппозной этиологии преобладают риновирусы, РС-вирусы.