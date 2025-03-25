Собянин поздравил работников культуры с профессиональным праздником

Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 25 марта поздравил москвичей с Днем работника культуры.

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— Это профессиональный праздник сотрудников музеев и театров, библиотек и парков, концертных залов и школ искусств, киноиндустрии — увлеченных и талантливых людей, посвятивших свою жизнь творчеству, — говорится в Telegram-канале главы города.

В рамках праздника мэр вручил награды представителям этих профессий. Среди них: Виктор Москвин, директор Дома русского зарубежья им. А. Солженицына (40 лет службы), Иван Сигорских, замдиректора театра «ОКОЛО дома Станиславского» (40 лет службы) и Олег Гущин, артист Московского драматического театра им. Н.В. Гоголя (30 лет службы).

Звания почетного работника культуры были удостоены 19 представителей разных организаций. Также Собянин вручил благодарности заведующей отделом музейной педагогики Государственного музея А.С. Пушкина Лилии Ипатовой, артисту Театра на Трубной Евгению Козлову, артисту театра Ленком «Марка Захарова» Алексею Маклакову, артистке театра им. К.С. Станиславского Серафиме Низовской, а также Мари Карне, солистке Москонцерта.

Также в ходе церемонии наградили почти 40 лауреатов, включая актрис Алену Бабенко и Викторию Исакову, которым присвоили звание «Почетный деятель искусств города Москвы».