Собянин вручил награды деятелям культуры Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин в День работника культуры вручил награды деятелям искусства столицы за их вклад в развитие культуры города.

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Церемония награждения прошла в белом зале мэрии, где Собянин отметил, что театры, кино, библиотеки и дворцы культуры составляют важную часть истории и будущего города.

— Поздравляю вас с Днем работника культуры, с заслуженными наградами. Праздник, который мы сегодня отмечаем, очень важный для страны, потому что культура является основой, стержнем духовного содержания нашей страны, идеологией нашей страны, — сказал Собянин, обращаясь к присутствующим в зале.

Он поблагодарил артистов за их работу, особенно подчеркнув важность выездных мероприятий для бойцов специальной военной операции, которые были проведены московскими артистами. Мэр также напомнил о поддержке культуры со стороны правительства Москвы, которое реализует программу реконструкции театров, кинотеатров, библиотек и дворцов культуры. Он сообщил, что в прошлом году почти четверть миллиарда человек посетили культурные учреждения города, что стало рекордом.

В ходе церемонии наградили почти 40 лауреатов, включая актрис Алену Бабенко и Викторию Исакову, которым присвоили звание «Почетный деятель искусств города Москвы». Алексей Маклаков был отмечен благодарностью мэра за вклад в развитие культуры столицы, передает агентство городских новостей «Москва».

Работники московских культурных учреждений в день своего профессионального праздника порекомендовали жителям и гостям города несколько интересных мероприятий.