Москвичи смогут выбрать варианты восстановления ВДНХ

В проекте «Активный гражданин» пройдет викторина и ряд голосований, посвященных программе восстановления ВДНХ.

© РИА "ФедералПресс"

Участники смогут оценить результаты реставрационных работ и новые объекты, составить рейтинг лучших мест для прогулок и семейного отдыха, а также выбрать наиболее полезные сервисы для посетителей, рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

«Мы комплексно возрождаем главную выставку страны уже на протяжении 10 лет и за это время не останавливались ни на миг. Большинству павильонов вернули их исторический облик, появились современные музеи, творческие, детские, спортивные и образовательные пространства. Приглашаю москвичей поделиться своим мнением», - отметила Наталья Сергунина.

Первый опрос уже запущен и посвящен отреставрированным объектам. Участники смогут выбрать те из них, которые им нравятся больше всего. На выбор представлено более 10 вариантов, включая Главный и Северный входы, павильоны №1 «Центральный», №5 «Физика», №44 «Кролиководство» и №58 «Земледелие».

Во втором голосовании участникам предложат оценить благоустройство территории ВДНХ и рассказать о своих любимых местах для прогулок. Также москвичи также определят лучший современный объект выставки. Кроме этого, жители столицы смогут выбрать самые полезные услуги и сервисы.

Работы по возрождению ВДНХ осуществляются в столице с 2014 года. За это время специалисты провели срочный ремонт аварийных объектов, заменили устаревшие инженерные коммуникации, благоустроили территорию и восстановили многие ландшафтные шедевры комплекса. В настоящее время реставраторы работают над шестью памятниками архитектуры.

Ранее «ФедералПресс» писал о том, что выставка на ВДНХ была признана самым креативным событием года.