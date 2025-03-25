Синоптик рассказал, ждать ли в Москве суперливня

Во вторник, 25 марта, ожидается дождь, однако суперливня в городе не прогнозируется. За сутки выпадет около 3-4 мм осадков, заявил «360» синоптик Александр Ильин. Слова специалиста приводятся в Telegram-канале.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что в столице в последние дни марта может выпасть около 20% от месячной нормы осадков. По его данным, на этой неделе управление погодой перейдет к циклонам, первый из которых, смещаясь с юго-запада, во вторник закроет небо над столицей плотными облаками и принесет долгожданные дожди.

По словам Ильина, дождь сегодня идти будет, но «никакой приставки "супер" к нему добавлять не стоит». В Москве будет наблюдаться пасмурная погода и обычный дождь.

«Супердождь? Даже синоптики немного в растерянности, что за супердождь такой. В Москве никакого супердождя ждать не стоит, ожидается пасмурная погода с обычным дождем, небольшим. За ближайшие сутки выпадет около 3-4 мм осадков. До конца недели добавится еще 3 мм», - заявил синоптик, отметив, что на выходных осадков практически не будет.

Ранее в центре «Фобос», сообщили, что 25 марта в Москве прогнозируется переменная облачность, небольшой дождь и сильный туман. Ночью и днем — от +4 до +6 градусов. Ветер южный умеренный.