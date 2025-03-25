Ландыш покинул Красную книгу Москвы, восстановив свою численность

Ландыш майский исключили из Красной книги Москвы, так как его численность восстановилась. Об этом во вторник, 25 марта, сообщили в столичном Департаменте природопользования и охраны окружающей среды.

Это растение, известное своим неповторимым ароматом, привлекает внимание благодаря белым цветкам и продолговатым листьям. Цветет ландыш в конце мая — начале июня и считается одним из символов весны. По словам ботаника Юрия Насимовича, ландыш майский стал примером успешного восстановления.

— Ландыши традиционно росли в Московском регионе повсеместно, но в конце ХХ века из-за массового сбора на букеты их становилось все меньше. Поэтому в 2001 году было решено включить растение в Красную книгу Москвы. Специалистами были даны рекомендации, какие мероприятия нужно провести для улучшения состояния его популяции. В итоге ландыш майский наряду с несколькими видами растений покинул страницы Красной книги Москвы, — отметил эксперт.

Призывы к жителям не рвать и не уничтожать ландыши сыграли ключевую роль в формировании экологичного отношения к этим и другим дикорастущим растениям, что способствовало их увеличению, передает официальный сайт мэра Москвы.

Однако в третье издание Красной книги Москвы занесли 35 видов лишайников — это на 14 больше, чем во втором. Такой рост обусловлен тем, что на территории города (в основном в ТиНАО) были обнаружены новые редкие виды.