Редкая орхидея-вампир распустилась в «Аптекарском огороде»

В пальмовой оранжерее «Аптекарского огорода» зацвел редкий вид орхидеи Dracula vampira. Об этом сообщается в Telegram-канале сада.

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«Dracula vampira отличается характерными чертами: темно-пурпурными лепестками, белой губой с красными прожилками и формой цветка, напоминающей летучую мышь. В природе этот вид орхидей произрастает в туманных лесах Эквадора, на склонах вулкана Пичинча», – говорится в публикации.

Посетители могут увидеть Dracula vampira в пальмовой оранжерее за стеклом. Представители «Аптекарского огорода» отмечают, что цветение этого вида в условиях России – явление редкое.

Информация о растении и графике посещения сада доступна на официальном сайте «Аптекарского огорода».