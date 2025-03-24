Предупреждение будет актуально с 21:00 понедельника и будет действовать ровно сутки — до 21:00 вторника.

В Гидрометцентре уточнили, что порывы ветра в Москве и Подмосковье местами могут достигать 15 м/с. Научный руководитель учреждения Роман Вильфанд ранее заявил, что завтра в столице может выпасть до 15% месячной нормы осадков. Он подчеркнул, что «настоящая весенняя погода» с ярким солнцем — это результат хорошо выраженного антициклона, который начнёт отступать уже сегодня вечером.

По оценкам синоптика, в течение вторника в Москве выпадет от 4 до 6 мм осадков.