Москвичей призвали не оставлять автомобили рядом с деревьями в ливень

Московский центр организации дорожного движения (ЦОДД) предупредил водителей о надвигающемся ливне и сильном ветре 25 марта и напомнил, что не стоит оставлять автомобили рядом с деревьями и шаткими конструкциями.

В ЦОДД также порекомендовали москвичам пересесть на метро. За ситуацией на дорогах будут следить Ситуационный центр и Дорожный патруль ЦОДД.

— Будьте внимательны за рулем. Избегайте резких маневров, соблюдайте дистанцию и скоростной режим, — отметили в Telegram-канале пресс-службы ЦОДД.

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Московской области с вечера понедельника, 24 марта, из-за сильного ветра. Местами ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду.

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал «Вечерней Москве», что на этой неделе в Москве ожидается пасмурная погода с дождями. Выпадет от 5 до 10 миллиметров осадков.

Также синоптик Евгений Тишковец рассказал о погоде в Москве в начале апреля. По его словам, столбики термометров будут стремиться к десятиградусной отметке.