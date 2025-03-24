Леус: март 2025 года может стать самым теплым в истории Москвы

Погода в марте 2025 года в Москве может стать самой теплой в истории наблюдений. Такой информацией поделился ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

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По наблюдениям синоптика, температура в столице вплотную приблизилась к отметке в плюс 11 градусов. Леус сообщает, что во вторник в Москве ожидается дождь, а ночью температура превысит нулевой показатель. Тем не менее, днем ожидается прохладная погода в районе плюс 8 градусов.

Михаил Леус отметил, что начиная со среды жителей и гостей столицы ждет очередная волна «апрельской» погоды. Несмотря на то, что до конца рабочей недели в городе ожидаются небольшие дожди, в среду температура в Москве может подняться до плюс 12 градусов, в четверг — до плюс 13, а в пятницу до плюс 15 градусов.

Предстоящие выходные также ожидаются теплыми — к концу недели температура в Москве поднимется до плюс 16 градусов.

Синоптик отметил, что к сегодняшнему дню средняя температура московского марта превышает климатическую норму на пять градусов. В списке самых теплых мартов в истории столицы первые два места занимают март 2020 и 2007 годов. Учитывая вышеизложенные прогнозы, март 2025 может побороться за лидерство.

— Кроме этого, март 2025 года станет третьим подряд с положительной среднемесячной температурой, — заключил в своем Telegram-канале Михаил Леус.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что жителей Москвы ожидает теплая рабочая неделя.

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал «Вечерней Москве», что на этой неделе в Москве ожидается пасмурная погода с дождями. Выпадет от 5 до 10 миллиметров осадков.

Также синоптик Евгений Тишковец рассказал о погоде в Москве в начале апреля. По его словам, столбики термометров будут стремиться к десятиградусной отметке.