В Москве начали дешеветь квартиры у входа в подземку

Еще недавно квартира в ближайших к станции метро домах стоила заметно дороже, чем в 5–10 минутах ходьбы от станции. Сейчас ситуация начала меняться, констатируют московские риелторы: квартиры у метро теряют в цене из-за шума, антисанитарии, маргинальных элементов. Речь идет, конечно, не о закрытых жилых комплексах с пропускным режимом, а о советских пяти- и девятиэтажках, расположенных по соседству с крупными транспортно-пересадочными узлами.

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Новую тенденцию уже сейчас видно на карте объявлений о продаже жилья. Взять, например, район Щукино: прямо около метро «Щукинская» двухкомнатная квартира в кирпичной пятиэтажке стоит 13–15 млн руб., а в пяти–семи минутах ходьбы, в глубине кварталов, ее аналог продается уже за 14–17 миллионов. Другой конец города, район Отрадное: прямо у метро в типовых 12-этажках квартиру можно купить за 6,5 млн руб., а в полукилометре, на улице Пестеля, цена начинается уже от 12 млн руб.

— В последние пару лет действительно расположение квартиры прямо около метро стало не бонусом, а скорее поводом для дисконта на вторичке, — отмечает частный риелтор Ольга Любшина. — Покупатели часто отказываются от таких вариантов из-за шума, многолюдности, коммерческих помещений в первых и цокольных этажах. А коммерция, то есть магазины и кафе, — это не только шум и вибрация, но и тараканы с крысами. И еще людей пугает обилие маргинальных элементов около выходов из метро.

Пенсионерка из района Щукино, решившая продать свою квартиру в 1 минуте от метро, рассказала «МК»: «Ситуация резко ухудшилась после открытия станции пригородных поездов. В окрестностях метро (станция совмещена с электричками) стало заметно больше асоциальных элементов. В том числе людей, охотящихся за просроченными продуктами около контейнеров ближайшего к метро супермаркета, просящих подаяние и просто бездомных». «Район и раньше постепенно переставал быть патриархальным и тихим, но в последние годы этот процесс пошел просто галопом», — резюмировала собеседница «МК», собирающаяся приобрести взамен квартиры около метро аналогичную или даже меньшей площади, но в глубине района.

— Конечно, этот тренд не универсальный, есть такие дома около метро, которые не теряют в цене, а наоборот, только растут, — продолжает риелтор Ольга Любшина. — Например, не дешевеют квартиры в сталинках, благо в них обычно имеются ворота и установлены калитки. И на цену квартир в современных ЖК, в том числе новостройках, фактор метро если и влияет, то в сторону повышения. А вот хрущевки и позднесоветские дома падают в цене из-за близости станции.

Положительно влияют на цену квартир (то есть увеличивают ее) наличие в непосредственной близости парка, набережной, хороших детских садов и школ, подчеркнула риелтор. А к отрицательным факторам можно отнести оживленную трассу под окнами и общую непрестижность района. В последние годы из минусов плюсом стало наличие под окнами кладбища: это один из самых надежных признаков того, что виду из окон ничего не угрожает.

— Похожее явление было и раньше, но касалось прежде всего железнодорожных станций и вокзалов, где есть пригородные поезда, — рассказал «МК» бывший сотрудник ОВД района Красносельский. — Мелкий криминал, хулиганство, распитие спиртных напитков — все это у нас в районе всегда вызывало нарекания жителей, а для полиции было и остается головной болью. Но со временем большинство домов решили эту проблему самым простым способом: огородили и закрыли дворы от прохода посторонних.

Похоже, что сейчас настало время огораживаться и жителям домов, расположенных у станций метро. Ничего удивительного — вырос пассажиропоток, появились новые сопряжения с пригородными направлениями электричек. Стало быть, платить за идеальную транспортную доступность придется закрытой калиткой — спокойствие того стоит.