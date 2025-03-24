В Москве выпадет до 15% месячной нормы осадков

Во вторник, 25 марта, в Москве выпадет около 10-15% месячной нормы осадков. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

Он указал, что сейчас в Москве благодаря выраженному антициклону наблюдается настоящая весенняя погода, однако уже вечером 24 марта он начнет отступать на юго-запад. На его смену придет «ложбина низкого давления и облачная погода».

«Во вторник в Москве пройдет дождик, ветер усилится, он будет в диапазоне 7-12 метров в секунду, максимум — до 15 метров в секунду. Количество осадков максимум составит четыре-шесть миллиметра. Март — это очень "сухой" месяц, кстати говоря, март и апрель, всего 39 миллиметров осадков в среднем выпадает в месяц. Завтра выпадет 10-15%», — отметил Вильфанд.

Он добавил, что ночью 25 марта температура в столице составит плюс три — плюс пять градусов, а днем плюс шесть — плюс восемь. Никаких опасных явлений не прогнозируется.