Брачный период начался у тетеревов в Москве

Брачный период у тетеревов начался в парках и на природных территориях Москвы с приходом весны. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы.

«С приходом весны у тетеревов начался брачный сезон. Эти редкие и удивительные птицы устраивают настоящие танцы на токовищах (токование – особое поведение птиц в начале брачного периода, – прим. Агентства «Москва»). Чаще всего столичные биологи замечают пернатых в ТиНАО», – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что самцы тетеревов проводят брачный ритуал с раннего утра.