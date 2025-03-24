Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей на этой неделе

Март уже близится к концу, но температура воздуха в Москве и Московской области еще не очень теплая. Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что на текущей неделе ночных заморозков уже не будет.

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— Эта неделя, в отличие от выходных, будет с большим количеством облаков. Сушь сменится дождями — они ожидаются во вторник и в пятницу. Эпизодически они могут быть и в среду, и в четверг, — сказал он.

По его словам, температура воздуха ожидается не выше 5-7 градусов, а позднее она может вырасти до 10-12 градусов. Шувалов уточнил, что к выходным столбики термометров могут поднять до 15 градусов.

— В среду и четверг шансов увидеть солнце много. В выходные тоже ждет солнечная погода, — заключил синоптик в беседе с «Радио 1».

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что жителей Москвы ожидает теплая рабочая неделя.

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал «Вечерней Москве», что на этой неделе в Москве ожидается пасмурная погода с дождями. Выпадет от 5 до 10 миллиметров осадков.

Также синоптик Евгений Тишковец рассказал о погоде в Москве в начале апреля. По его словам, столбики термометров будут стремиться к десятиградусной отметке.