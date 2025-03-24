Синоптик Шувалов рассказал, какая погода ждет москвичей на этой неделе

Вечерняя Москва

Март уже близится к концу, но температура воздуха в Москве и Московской области еще не очень теплая. Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что на текущей неделе ночных заморозков уже не будет.

Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей на этой неделе
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— Эта неделя, в отличие от выходных, будет с большим количеством облаков. Сушь сменится дождями — они ожидаются во вторник и в пятницу. Эпизодически они могут быть и в среду, и в четверг, — сказал он.

По его словам, температура воздуха ожидается не выше 5-7 градусов, а позднее она может вырасти до 10-12 градусов. Шувалов уточнил, что к выходным столбики термометров могут поднять до 15 градусов.

— В среду и четверг шансов увидеть солнце много. В выходные тоже ждет солнечная погода, — заключил синоптик в беседе с «Радио 1».

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что жителей Москвы ожидает теплая рабочая неделя.

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал «Вечерней Москве», что на этой неделе в Москве ожидается пасмурная погода с дождями. Выпадет от 5 до 10 миллиметров осадков.

Также синоптик Евгений Тишковец рассказал о погоде в Москве в начале апреля. По его словам, столбики термометров будут стремиться к десятиградусной отметке.

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