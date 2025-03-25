Собянин рассказал о реконструкции одной из ведущих больниц

24 марта мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход работ по комплексной модернизации Московского клинического научного центра имени Логинова.

Глава города отметил, что эта клиника — один из пяти якорных онкологических стационаров столицы.

— В 2023 году мы открыли здесь многопрофильный лечебно-диагностический комплекс на 633 койки. Он оснащен оборудованием последнего поколения, включая робот-ассистированные хирургические системы, аппараты для проведения радиоизотопной диагностики и многое другое, — напомнил Сергей Собянин.

Сейчас идет следующий этап модернизации клиники, а именно полное обновление трех зданий, построенных около полувека назад: двух лечебных и одного лабораторного.

— Все корпуса свяжем с основным зданием крытыми переходами. Пациенты смогут проходить диагностику, а также получать высокотехнологичное лечение и диспансерное наблюдение в одном месте, — рассказал мэр Москвы.

Он отметил, что такой подход обеспечит преемственность и комфорт пациентов на стационарном и амбулаторном этапах.

— В обновленных корпусах заработают гематологический центр, отделение оперативной эндоскопии, онкохирургические, урологическое и реанимационное отделения, современные операционные, лаборатории цитогенетики и иммунологического типирования тканей, — уточнил глава города.

Мэр добавил, что все отделения проектируют с учетом оптимального маршрута движения пациентов. Помещения будут соответствовать современным требованиям, включая безбарьерную среду.

— Завершить реконструкцию планируем в 2026 году, — заключил он.

КСТАТИ

Сергей Собянин в своем телеграм-канале вчера также сообщил, что в Северо-Западном округе строят сразу 15 образовательных учреждений. Так, на Волоколамском шоссе в районе Покровское-Стрешнево возводятся пять объектов. Среди них новый корпус известной Курчатовской школы.