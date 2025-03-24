В Москве мост "Багратион" частично закрыли

Мост "Багратион" в Москве частично закрыли 24 марта для дополнительного обследования, при этом доступ для пешеходов сохраняется. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании "РВБ".

"Дата частичного закрытия моста для дополнительного обследования - 24.03.25. Во время частичного закрытия доступ для пешеходов сохраняется. После обследования и получения заключения [экспертизы] будет принято решение по дальнейшим шагам", - говорится в сообщении.

В конце 2024 года объединенная компания Wildberries и Russ сообщила, что приобретет под штаб-квартиру строящийся бизнес-центр в районе "Москва-Сити", который будет возведен на Краснопресненской набережной у моста "Багратион".