По "Пушкинской карте" в 2024 году купили почти 27 млн билетов

С момента запуска "Пушкинской карты" по этой льготной для молодежи программе куплено более 86 миллионов билетов на общую сумму 42 миллиарда рублей. Об этом рассказала министр культуры РФ Ольга Любимова, представляя федеральную инициативу "Семейные ценности и инфраструктура культуры" национального проекта "Семья". Напомним, с этого года "Пушкинская карта" реализуется именно в рамках этого нацпроекта.

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Старт "Пушкинской карте", напомним, дали в 2021 году. По словам главы ведомства, за это время в программе зарегистрировались и уже успешно работают 12 тысяч культурных организаций - от музеев до кинотеатров, а ее участниками стали 11,7 миллиона молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет.

Чуть ранее, на заседании в Госдуме, Ольга Любимова назвала итоговые цифры программы за 2024 год. Так, в прошедшем году было выдано 1,7 миллиона "Пушкинских карт", продано 26,7 миллиона билетов на общую сумму почти 12 миллиардов рублей.

"Пушкинская карта" - ключевой фактор увеличения числа посещений культурных мероприятий молодежью.

Министр отметила, что "Пушкинская карта" сегодня - ключевой фактор увеличения числа посещений культурных мероприятий молодежью.

К проекту, кстати, активно подключаются школы по всей стране. В 2024-м в культурно-просветительских программах для школьников приняли участие 70 тысяч ребят, а межведомственный проект "Культура для школьников" объединил свыше 600 тысяч участников, что втрое больше, чем в предыдущие годы.

"Пушкинской картой" могут воспользоваться молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет. Тратить номинал - пять тысяч рублей - можно на культурные мероприятия по своему выбору. Это спектакли, выставки, концерты, кинопоказы и другие события. Самым популярным направлением у молодежи остается кино. В топ-3 входят также спектакли и выставки.