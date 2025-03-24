Собянин: реконструкцию трех корпусов МКНЦ имени Логинова завершат до конца 2026 года

Комплексная реконструкция трёх корпусов Московского клинического научного центра (МКНЦ) имени А.С. Логинова на шоссе Энтузиастов завершится «в течение полутора лет». Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, в медцентре уже был запущен новый корпус, который оснащён самым современным оборудованием и медицинскими технологиями. Благодаря этому увеличилось количество операций, выросли качественные и количественные показатели МКНЦ.

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«Следующим этапом пришла очередь по реконструкции действующих корпусов. Они тоже достаточно большие, но уже морально и физически устарели», - отметил градоначальник.

Директор МКНЦ Игорь Хатьков добавил, что в результате получится единый комплекс самого высокого уровня. Ранее Собянин заявил, что реставрация кинотеатра «Ударник» завершится в 2027 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».