Центр Москвы окутал смог из-за пожара в элитном ЖК
В центре Москвы локализовали возгорание в элитном жилом комплексе. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС.
В данный момент с огнем борются более 70 пожарных. К ликвидации огня привлекли около двадцати единиц техники.
Из-за возгорания близлежащие улицы окутало смогом. Об этом с места ЧП сообщает корреспондент «Звезды».
По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.
Напомним, происшествие случилось днем. Что стало его причиной, неизвестно.