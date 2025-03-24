Центр Москвы окутал смог из-за пожара в элитном ЖК

В центре Москвы локализовали возгорание в элитном жилом комплексе. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС.

В данный момент с огнем борются более 70 пожарных. К ликвидации огня привлекли около двадцати единиц техники.

Из-за возгорания близлежащие улицы окутало смогом. Об этом с места ЧП сообщает корреспондент «Звезды».

По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.

Напомним, происшествие случилось днем. Что стало его причиной, неизвестно.