Москвичей предупредили о теплом и дождливом конце марта

В Москве конец марта прогнозируется теплым и дождливым. Наиболее продолжительные осадки ожидаются в предстоящие вторник и пятницу. Об этом в беседе с телеканалом «Звезда» заявил синоптик Александр Шувалов.

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По словам метеоролога, завтра столбики термометров достигнут отметки лишь в +5 градусов. В остальные дни потеплеет до +10°C.

«А в конце недели температура поднимется до 12-15 градусов», - добавил Александр Шувалов.

Напомним, ранее в разговоре со «Звездой» главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова сообщила о возвращении весны в столицу. По ее словам, в ближайшие дни среднесуточная температура воздуха будет положительной.