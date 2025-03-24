Москвичам напомнили о безопасных способах покупки билетов в театры и на концерты

Москвичи могут безопасно приобретать билеты на спектакли и концерты в городских учреждениях культуры через проверенные ресурсы, такие как «Мосбилет» на портале mos.ru, сайты билетных агрегаторов или официальные сайты учреждений, а также в кассах. Это гарантирует безопасность личных данных и подлинность билетов, сообщили в Департаменте информационных технологий Москвы.

© Вечерняя Москва

— Столичные театры и концертные залы предлагают жителям и гостям города множество мероприятий на любой вкус. Их популярностью пользуются и мошенники: они создают сайты-двойники, на которых продают поддельные билеты. На фоне старта пилотного проекта по новым правилам прохода в учреждения культуры они выманивают у горожан не только фамилию, имя, отчество и контакты, но и данные документов, — рассказали в пресс-службе Департамента информационных технологий города Москвы.

Важно помнить, что покупка билетов у мошенников может привести не только к потере денег, но и к утечке личной информации. При онлайн-покупке стоит проверить адрес сайта: он должен начинаться с https и иметь значок замка.

Перед вводом личных данных следует удостовериться в достоверности ресурса, изучив информацию о владельце сайта и условиях возврата билетов. Также полезно сверить информацию о мероприятии с официальным сайтом учреждения, передает официальный сайт мэра Москвы.

В рамках пилотного проекта в подведомственных столичному департаменту культуры театрах и концертных площадках теперь при приобретении билетов с посадочными местами нужно указывать данные одного из документов, представленных в перечне на официальном сайте мэра Москвы.