Работы по благоустройству дворов стартовали в Москве

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению благоустройства столичных дворов. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«В этом году приведем в порядок 2,4 тыс. дворовых территорий – обновим асфальтовое покрытие пешеходных дорожек и проездов, обустроим удобные парковки. Важный заключительный этап всех столичных программ благоустройства – озеленение, во дворах появятся новые газоны», – сказал Бирюков.

Он подчеркнул, что проекты разрабатывались с учетом предложений и пожеланий горожан.

«В рамках благоустройства дворовых территорий меняем или устанавливаем новые малые архитектурные формы, причем жители могут принять участие в выборе их дизайна. При наличии необходимого пространства есть возможность разместить качели и беседки. Ремонтируем детские и спортивные площадки, меняем на них покрытие и оборудование. Особое внимание уделяется модернизации системы освещения – устанавливаем фонари и уличные торшеры с энергоэффективными светильниками», – пояснил Бирюков.

Он отметил, что по желанию жителей и при наличии необходимых условий может быть выделено место для выгула домашних питомцев.