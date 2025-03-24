Собянин рассказал о реставрации ценных элементов памятников архитектуры

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале рассказал о реставрации ценных элементов памятников архитектуры в столице. «Во время реставрации специалисты уделяют особое внимание деталям. В их числе скульптурные композиции, паркеты, живопись и, конечно, камины и печи – именно они делают исторические здания уникальными.

Сейчас, например, идет реставрация усадьбы «Останкино». В проходной галерее Египетского павильона летней резиденции Шереметевых стоят четыре богато декорированные печи. Специалисты усилили их фундаменты и приводят в порядок лепной декор. Скульптуры сфинксов отправили в мастерские. Также реставрируют изразцовые печи. Работы в павильоне должны быть закончены в этом году», – написал мэр.

Собянин также рассказал, что для особняка Николая Каштанова на ул. Садовая-Самотечная воссоздается знаменитый изразцовый камин, изготовленный по эскизам Михаила Врубеля, – сцены из былины «Микула Селянинович и Вольга Святославович».

«Оригинал камина сегодня находится в Третьяковской галерее. Его первый вариант в 1900 году экспонировался на Всемирной выставке в Париже и удостоился золотой медали. Реставраторы подобрали глазури в точном соответствии с оригиналом. Изразцы уже готовы, следующий этап – сборка копии камина», – поясняется в сообщении.

Кроме того, мэр отметил, что в главном доме усадьбы Прохоровых в Большом Трехгорном пер., где продолжаются работы в интерьерах, отреставрировали две каминные и четыре изразцовые печи.