В Мострансавто объяснили, почему автобусы перестали отображаться на картах

Автобусы перестали отображаться на «Яндекс Картах» и в «Транспорте Подмосковья» из-за хакерской атаки. Об этом в своем Telegram-канале сообщил генеральный директор АО «Мострансавто» Андрей Майоров.

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«Сервера атаковали в пятницу вечером, за выходные не смогли со всем справиться», - пояснил он, пообещав проинформировать о решении проблемы.

Ранее руководитель Kaspersky GReAT в России Дмитрий Галлов заявил о том, что Россия стала самой атакуемой страной в мире и данный статус сохраняется с 2022 года. При этом целью хакеров часто является именно повреждение инфраструктуры. В частности, участились случаи взлома организаций и вывод из строя IT-систем.