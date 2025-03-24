Реконструкция стадиона «Металлург» стартовала в центре Москвы

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к реконструкции стадиона «Металлург» в центре столицы. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

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«В этом году реализуем масштабный проект — возрождение исторического стадиона “Металлург”, который является домашним для студентов крупнейшего столичного вуза — МГТУ имени Н.Э. Баумана. Наша задача — превратить стадион в многофункциональный спортивный объект, который будет соответствовать всем современным стандартам», — отметил Петр Бирюков.

Сейчас на территории завершены демонтажные работы, ведется ремонт старых и устройство новых инженерных систем и коммуникаций. Параллельно специалисты делают дорожки и систему подогрева универсального поля, где можно будет играть в футбол и регби.

На месте старой трибуны появится административно-бытовой комплекс со встроенной трибуной примерно на 500 мест, добавил заммэра. В нем будет находиться спортивный зал для борьбы и гимнастики, раздевалки, медпункт и административные помещения, несколько универсальных спортзалов. На месте старого футбольного поля разместят игровую арену с подогревом, вокруг которой проложат восемь беговых дорожек, а со стороны трибуны — дорожки для тренировки в беге на короткие дистанции.

В центре стадиона обустроят место для проведения массовых мероприятий. Рядом расположатся павильон — кафе с летней террасой и различные спортивные площадки, в том числе с уличными тренажерами и воркаут-комплексом в стиле «русский ниндзя».

Вместо устаревших манежей появится двухэтажный физкультурно-оздоровительный комплекс, а заброшенную хоккейную коробку превратят в игровую зону для детей.

У входа на территорию с восточной стороны обустроят рекреационную зону с навесами, парковыми качелями и лавочками для отдыха.

На стадионе смонтируют новые опоры освещения с энергоэффективными светильниками, реорганизуют парковочное пространство, заменят плиточное и асфальтобетонное покрытие, проведут дополнительное озеленение.

Ранее Сергей Собянин рассказал об открытии после комплексной модернизации исторического стадиона «Локомотив» в Люблине на юго-востоке столицы.