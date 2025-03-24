Прием заявок на участие в ярмарках выходного дня стартовал в Москве

В столице стартовал прием заявок на участие в весенней торговой сессии ярмарок выходного дня. Всего распределят более тысячи торговых мест, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

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Бесплатные торговые места на ярмарках с 11 апреля по 6 июля могут получить владельцы личных и фермерских хозяйств, а также индивидуальные предприниматели и юридические лица.

Заявку можно подать в электронном виде до 28 марта на mos.ru. Для этого физлицам нужна стандартная или полная учетная запись, предпринимателям и юрлицам – учетная запись компании.

Решение о предоставлении места на ярмарке направят в кабинет пользователя или организации в течение пяти дней после окончания приема заявок.

В департаменте информационных технологий Москвы рассказали, что при подаче онлайн-заявок используется технология блокчейна. Обращения фиксируются в системе и доступны для просмотра любому, а сама технология гарантирует прозрачность заявок и неизменность их очередности.

Благодаря ротации продавцов больше фермеров и предпринимателей смогут представить свои товары, а покупатели – купить свежую продукцию.

На данный момент в городе работают свыше 50 ярмарочных площадок. Они находятся рядом с жилыми кварталами, станциями метро и остановками общественного транспорта. Посетить ярмарки горожане могут с 08:00 до 20:00.

Ярмарки выходного дня с января по март 2025 года продали более 500 тонн товаров. Лидерами продаж стали фрукты и овощи, особенно картофель, яблоки и мандарины. Затем по популярности идут мясная и молочная продукция, рыба и морепродукты, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Продукты привозят в Москву более чем из 40 регионов России. Среди поставщиков – Рязанская, Липецкая, Тамбовская и Тульская области.