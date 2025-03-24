Атмосферное давление в Москве приблизится к рекорду

Близкое к рекордному значению атмосферное давление ожидается в Москве в понедельник, 24 марта. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

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По словам синоптика, в первый день недели отметка на ртутном столбе лишь приблизится к рекордному значению для 24 марта, однако не превысит его. Затем во вторник, 25 марта, давление понизится на 10–15 миллиметров, что почти будет соответствовать норме.

"Кстати говоря, низкого давления не прогнозируется в течение всей недели, оно будет около нормы", – отметил Вильфанд.

Атмосферное давление в пределах нормы станет причиной кратковременных дождей в столице, которые будут идти со вторника и в последующие дни, добавил специалист.

В понедельник, 24 марта, в столице ожидается переменная облачность без осадков и до 13 градусов тепла. Синоптики спрогнозировали дневную температуру воздуха в Москве в пределах от 11 до 13 градусов, по области – от 9 до 14 градусов.

Во вторник и среду, 25 и 26 марта, температура будет превышать норму на 4 градуса, что характерно для апрельской погоды. В среду ожидается от 7 до 9 градусов тепла, а в четверг и пятницу, 27 и 28 марта, температура будет стремиться к 10 градусам и даже превышать их.