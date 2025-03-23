Около 100 артистов выступили в Музее Победы в выходные

Около 100 артистов выступили 23 марта в Музее Победы. Музыкальную программу для гостей музея на Поклонной горе подготовил театр танца «Вариация».

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Зрители увидели яркие хореографические композиции, созданные на основе русских народных песен и мелодий. Посетителям представили задорные красочные танцы — «Пляска Некрасовских казаков» и «Русский перепляс», а также композицию «Казачья доля». В репертуаре театра — также танцы народов мира. Например, гостям музея подарили артисты подарили сербский танец «Дары солнца», а также другие творческие номера.

— Всего же в выходные в рамках Всероссийского патриотического конкурса детского и юношеского творчества «Журавли Победы» прошло три замечательных концерта. Для посетителей выступили учащиеся Государственного музыкально-педагогического института имени М.М. Ипполитова-Иванова, а также резиденты и амбассадоры Всероссийского фестивального движения «Сила искусства». На сцене нашего музея прозвучали популярные эстрадные композиции, оперные арии, романсы и многие другие произведения, — отметили в Музее Победы.

Все музыкальные программы традиционно были бесплатны для посетителей музея на Поклонной горе.