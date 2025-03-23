На юго-востоке Москвы 1,2 тысячи человек оформили документы на новое жильё по реновации

В декабре — феврале в Юго-Восточном административном округе договоры на жильё по программе реновации заключили около 1,2 тыс. человек, рассказал глава Департамента городского имущества Максим Гаман.

Об этом сообщает портал мэра и правительства.

«Большинство из них проживают в Люблине. За три прошедших месяца в этом районе комфортное жильё получили более тысячи человек. Всего к переселению в новостройки в округе уже приступили свыше 33 тыс. горожан из 179 домов», — заявил Гаман.

В округе также идёт переселение в Выхино-Жулебине, Капотне, Лефортове, Нижегородском, Рязанском, Южнопортовом и Кузьминках. Участники программы реновации получают жильё в тех же районах, где они проживали ранее.

Также сообщалось, что в Пермском крае направили 174 млн рублей на переселение граждан из аварийного жилья.