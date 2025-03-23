Собянин: в НИИ Склифосовского работает один из ведущих центров переливания крови

23 марта 1930 года хирург Сергей Юдин впервые выполнил переливание фибринолизной крови, спасая жизнь пациента с острой кровопотерей. С этого момента началась история научного отделения биотехнологий и трансфузиологии НИИ Склифосовского. Об успехах, достигнутых в течение 95 лет, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

— Сейчас это один из ведущих центров переливания в Москве. Ежегодно здесь заготавливают свыше 20 тонн крови — больше, чем в любом многопрофильном стационаре России. В распоряжении специалистов — уникальный криобанк, обеспечивающий один из крупнейших в Москве запасов эритроцитов и тромбоцитов, — говорится в Telegram-канале мэра.

Образцы крови хранятся в жидком азоте более 10 лет. Благодаря криобанку отделение может оказывать помощь пациентам с редкими группами крови в любое время.

Автоматизированные процессоры позволяют сократить время заготовки компонентов крови в 1,5 раза, а специальные аппараты возвращают пациентам их собственные эритроциты прямо во время операции, что особенно важно в экстренных ситуациях.

Сегодня отделение биотехнологий и трансфузиологии НИИ Склифосовского — это не просто центр переливания крови, а один из ключевых элементов экстренной медицины Москвы. Здесь разрабатываются и внедряются инновационные технологии, которые ежедневно спасают жизни.

Специалисты отделения создают уникальные коллагеновые повязки для лечения ожогов, работают над оригинальными методиками создания костных и тканевых трансплантатов и другими проектами, говорится в материале.

Ранее мэр Москвы подробнее рассказал о работе флагманского центра НИИ Склифосовского. За два года центр принял почти 120 тысяч пациентов, а медицинскую помощь в центре любой москвич сможет получить в течение суток.